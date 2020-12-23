Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan dizi Kuruluş Osman, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde reytingleri alt üst edecek. Usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul karakterini ölümü tüm Obayı hüzne boğuyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu bulunuyor. Peki, Kuruluş Osman Ertuğrul ölecek mi, Tamer Yiğit diziden ayrılıyor mu? Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL ÖLECEK Mİ?

Kuruluş Osman Ertuğrul ölümü tüm Obayı yasa boğuyor. Dizinin yeni bölümünde Ertuğrul'un Bey'in Oba'nın yeni beyini açıklayacak. Tamer Yiğit 39. bölümü ile diziye veda edecek.

Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAMER YİĞİT KİMDİR?

1942 de Balıkesir'de dünyaya gelen Tamer Yiğit, yoksul bir çocukluk geçirmiş. Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu olan Tamer Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. ilk filmi 1961 yılında çevrilen " Atlı Yiğit" dir.

1973 yılında dönemin ünlü işadamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince, buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit, yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ülkü ocaklarının kurucularından olan ve Sancak Tül ile Sancak Air'in sahibi olan Murat Bayrak, kızının Tamer Yiğit'le evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan Kayınpederi, Tamer Yiğit'e kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca "Cehennem Azabı" yaşatır.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşarak İnşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atılan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve 'Gönül Dostları', 'Yuva', 'Çiçek Taksi' ve 'Zehirli Çiçek' adlı dizi filmlerinde roller aldı.

70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve erotik içerikli filmlerde oynadı.Filmlerinde onu çoğunlukla Sadettin Erbil ve Hayri Küçükdenizseslendirmiştir. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirmiştir.

Elinde yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projesi olduğunu söyleyen Tamer Yiğit; 'Dinler Tarihi' adlı bu belgeseli, sponsor bulabilirse, mutlaka çekeceğini söylüyor.

Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit, 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi-Pusu'da, kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdı.

1973'te Rukiye Bayrak'la evlendi. Bu evlilikten Aslı, Nazlı, Yusuf isimlerinde iki kız bir erkek üç çocuğu oldu.