Kuruluş Osman 39. bölümde Kayı Obası'nın bey'i merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 39. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kayı Obası'nın yeni bey'i için nefesler tutulacak. Ertuğrul Gazi'nin ölümü tüm dengeleri alt üst ederken Osman Bey Nikola'ya karşı başarılı olabilecek mi? Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYI OBASI'NIN YENİ BEYİ KİM OLACAK?

Kayı Obası'nın yeni beyi bu akşam yayınlanacak olan 39. bölümü ile ekrana verilecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar;

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Kuruluş Osman Ertuğrul öldü mü, Tamer Yiğit diziden ayrıldı mı? Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında?

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.

Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?

Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi?

Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nasıl bir plan kuracak?

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimize eklenecektir.