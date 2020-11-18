Kuruluş Osman Ertuğrul Bey sağlığına kavuşacak mı? Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Özçivit’in Osman Bey karakterini canlandırdığı Kuruluş Osman 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümü ile izleyicilerini ekran başına kilitledi. Atv ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman çarşamba günü izlenen diziler arasında üst sıralardaki yerini koruyor. 34. bölümde Osman Bey Kulucahisar Kalesi’ni geri almanın yollarını arıyor. Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı ve 34. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.