Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Sezon başı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve birçok yeni oyuncuyu transfer eden Kuruluş Osman Zeynep Tuğçe Bayat’ı kadrosuna kattı. Dizinin 34. bölümünde Targun Hatun rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Zeynep Tuğçe Bayat ekran başındakilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Targun Hatun rolüyle karşımıza çıkan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, oynadığı diziler neler? Targun Hatun kimdir?



ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR , KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ulan Zeynep Tuğçe Bayat üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targan Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

202 - Kuruluş Osman (Targun Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)