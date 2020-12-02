Kuruluş Osman 36. bölüm izle: Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Kuruluş Osman 36. yeni bölümü bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen yeni bölümde Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulması tavsiyesinin ardından Osman Bey'in Targun Hatun'u eş olarak ilan etmesi geceye damga vuracak. Tüm dizi takipçileri Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

KURULUŞ OSMAN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Targun Hatun tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM ÖZETİ

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek?

Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?