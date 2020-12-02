Kuruluş Osman'a Targun Hatun olarak dahil olan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hakkında araştırmalar hız kazandı. Targun Hatun tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli?gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.. Yeni bölümde Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? soruları yanıt bulacak.

TARGUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

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ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR , KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ulan Zeynep Tuğçe Bayat üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targan Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ

2020 - Kuruluş Osman (Targun Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)