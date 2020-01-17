Kubilay Aka ve Rafet El Roman'la ilgili olay yorum: İfşa da olursun, rezil de!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

ÇAPKINLIK YAPACAĞIM DİYE İFŞA OLDULAR

Bu ifşa olayları özellikle bizim erkek ünlülerin başına geliyor hep nedense? Geçen hafta Rafet El Roman bunu yaşadı. Kızıyorlar, hesabım çalındı diyorlar, sahte hesaplar açılmış ben değilim deseler de artık kimse inanmıyor. Şu sosyal medyayı kullanmayı ya öğrenemediler ya da gerçekten çok saf bizimkiler. Sen ünlü bir adam olarak tanımadığın birine yazmaya cesaret edersen, daha başına neler gelmez ki? Belli ki karşıdaki bunu kullanacak, gündeme gelecek. Sosyal medya üzerinden gündeme gelip, ünlü olmaya çalışan bir kitle varken, sen bu tufaya düşersen; ifşa da olursun, rezil de.

Sosyal medya çapkınlarına verebileceğim son örnek ise yakın zamanda Miray Daner ile ilişkisine ikinci kez şans veren Kubilay Aka oldu! Kubilay Aka’nın, Miray Daner’le birlikte olduğu zaman Instagram’dan bir kızla yazışmaları ortaya çıktı. İlişkisi için ‘ciddi değiliz’ diye bahseden Aka, bu durum ortaya çıkınca da ‘tehdit ediliyorum’ diyerek durumdan sıyrılmayı çalıştı. Ancak yazılan mesajlar ‘sosyal medya ihanetini’ göz ardı edemez.

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