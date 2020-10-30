Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir? Kırmızı Oda'nın Melek'i Nilsu Yılmaz kim?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'da bu hafta yine heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kırmızı Oda'nın 9. bölümünde Meliha'nın yangında öldü sandığı kızı Melek'in kliniğe gelip doktor hanımla görüşmesi izleyicileri şaşırtacak. Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Kırmızı Oda Melek Nilsu Yılmaz kim? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.

KIRMIZI ODA MELİHA’NIN KIZI KİMDİR?

Kırmızı Oda'nın 9. bölüm fragmanında sürpriz gelişmeler yaşandı. Meliha'nın yangında öldü sandığı kızı Melek'in kliniğe gelip doktor hanımla görüşmek istemesi izleyicileri şaşırtacak. Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor.

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KIRMIZI ODA'NIN MELEK'İ NİLSU YILMAZ KİM?

2001 doğumlu güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlarlar lisesinin ardından eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde devam etmiştir.

Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde Dilruba karakteriyle dikkat çeken Nilsu Yılmaz, Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüne hayat vermektedir.

Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, adlı yapımlarda rol alan oyuncu Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2, filminde rol alarak ilk sinema deneyimini yaşamıştır.