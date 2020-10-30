Kırmızı Oda 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kırmızı Oda 9. bölüm full izle

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'nın bu akşamki bölümünde yeni gelişmeler yaşanacak. Kırmızı Oda'nın 9. bölüm fragmanında sürpriz gelişmeler olacağı görülüyor. Meliha'nın yangında öldü sandığı kızı Melek'in kliniğe gelip doktor hanımla görüşmek istemesi dizinin seyrini değiştirecek. Kırmızı Oda 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusunun yanıtı da tüm dizi takipçileiri tarafından merak konusu oldu.

KIRMIZI ODA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kırmızı Oda 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir? Kırmızı Oda'nın Melek'i Nilsu Yılmaz kim?

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.