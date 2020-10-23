Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 8. bölümde neler oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 8. bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Bugünki bölümde diziye Celil Nalçakan da katıldı. Celil Nalkaçan, Garip karakterini canlandıracak...

KIRMIZI ODA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 8. bölümünde, kazandığı piyango ardından hayatı değişen Salih, bu kez Doktor Hanım’ın karşısına arkadaşı Garip’i de getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan hikayesiyle ekran karşısındakileri de derinden etkileyen Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Kırmızı Oda Garip kimdir, hikayesi nedir? Celil Nalkaçan kimdir, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan