Kırmızı Oda 10. bölüm izle! Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları veriyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi cuma akşamları Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.



KIRMIZI ODA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul’da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya (Melisa Sözen) kabus gibi geçen günlerini anlatırken; Doktor Hanım’ın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip (Celil Nalçakan) bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. Kliniğe annesi Zuhal (Burcu Kara) ve babası Cenk (Beyti Engin) ile birlikte gelen genç Duygu’nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe’yi hayli zorluyor. Kırmızı Oda’nın bu haftaki büyük sürprizi ise Meliha’nın (Evrim Alasya) kızı Melek’in (Nilsu Yılmaz) kliniğe ziyareti olacak.

KIRMIZI ODA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.