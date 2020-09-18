Kimsesizler'in Mahir'i Erdal Beşikçioğlu'nu görünce çok şaşıracaksınız. Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla herkesi şoke etti. FOX Tv'de yeni başlayacak olan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, “Kimsesizler” dizisinin ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Yayınlanan tanıtımda Mahir’in (Erdal Beşikçioğlu) ve Mavi’nin (Beren Gökyıldız) diyaloğu kalplere dokundu.





İşte Erdal Beşikçioğlu’nun yeni imajı..

KİMSESİZLER KONUSU NEDİR?

Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir.

Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…