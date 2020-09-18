Kimsesizler'in Ayşegül'ü Burcu Özberk içinizi ısıtacak. Afili Aşk dizisinden sonra Kimsesizler dizisi ile izleyicisiyle buluşacak olan Burcu Özberk Ayşegül karakterini canlandırcak. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstleniyor.

Burcu Özberk, merhametli, bilgili, ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, çok sevgi dolu, çok güler yüzlü, aynı zamanda pratik zekalı bir kadın karaktere hayat vereceğini açıkladı. Burcu Özberk hayranları dizideki karakterine adeta aşık olacak.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi. Burcu Özberk şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Kimsesizler'de Kimsesizler karakterine hayat verecek.

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