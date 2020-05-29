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  3. Kerem Bürsin, Hande Erçel ile rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' dizisi için eleştirilere yanıt verdi!
29 Mayıs 2020 Cuma 00:23 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' dizisi için eleştirilere yanıt verdi!

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' dizisi için eleştirilere yanıt verdi!

Hande Erçel ile rol alacağı ‘Sen Çal Kapımı' adlı dizi hikâyesi yüzünden eleştirilen Kerem Bürsin, yanıt verdi.

Çiçekçi bir kızla, zengin bir işadamının yaşadığı aşkın anlatılacağı dizinin kurgusunu sıradan bulanlara Bürsin, “İnsanlar bir izlesin. Sonra olumsuz şekilde eleştirilsin. Ona bakarsanız eleştirilecek çok proje var” dedi. Bürsin, partneri Hande Erçel’den de övgü dolu sözlerle bahsetti. 

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