29 Mayıs 2020 Cuma 00:16 | Son Güncelleme:
Ece Sükan, Paris'te burslu okutacak
Oyuncu-moda yazarı Ece Sükan, Türkiye'den iki kişiye Paris'te okuma imkanı sunuyor.
İki öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Sükan, dünyanın en prestijli 10 moda okulundan biri kabul edilen “Istituto Marangoni Paris” ile birlikte proje başlattı. Proje kapmasında Sükan, Türkiye’den 1 öğrenciye lisans, 1 öğrenciye de yüksek lisans bursu sağlayacak. Sükan başvuruların 30 Haziran’a kadar ecescholarship@marangoni.com adresinden yapılacağını söyledi.