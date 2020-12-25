Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldığını açıkladı!

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldığını açıkladı. Büyük beden moda yarışması olan ve TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu önümüzdeki hafta yarışmada jüri koltuğunda oturmayacak. İzleyiciler "Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Doğulu "İçinde bulunmaktan gurur duyduğum programdan ayrılıyorum." dedi. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Kemal Doğulu'nun jüri arkadaşları ve yarışmacılar ile vedalaşma anı 25 Aralık'ta yayınlanacak bölümün fragmanına damga vurdu.

Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Kemal Doğulu'nun ayrılık nedeninin de geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni projesi olduğu düşünülüyor.

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

"Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi."

Ancak bu konuda Kemal Doğulu programda henüz bir açıklama yapmadı. Açıklamasını yapması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 Mersin doğumlu. Fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti. Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda Habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında "Kemal Doğulu" şarkısını paylaştı. Uzayda Aşk Var adlı şarkıya 2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır. Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlenmiştir.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir. Bu ikili prodüktörlükle kalmayıp, Kemal Doğulu için söz ve müziklere de imza atmışlardır. Ters Köşe albümünde Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla ve Erol Temizel gibi birçok ünlü müzisyenle çalıştı.