Doya Doya Moda yeni jüri kim olacak, belli mi? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek?

Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün bir ayrılık yaşanıyor. Her cuma bir yarışmacının elendiği programda bugün jüri üyelerinden Kemal Doğulu da yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Kemal Doğulu'nun ayrılık konuşması sonrası programda duygusal anlar yaşandı. İzleyiciler Kemal Doğulu'nun yerine kimin geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda yeni jüri kim olacak, belli mi?

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİ KİM OLACAK?

Doya Doya Moda yeni jürinin kim olacağı henüz belli değil. Kemal Doğulu'nun yerine kimin geleceği belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Kemal Doğulu'nun ayrılık nedeninin de geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni projesi olduğu düşünülüyor.

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldığını açıkladı! Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?