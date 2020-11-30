Kadir Doğulu yeni dizisi için imaj değiştirdi, beğeni yağdı!

Pastel Film’in sahipleri Efe İrvül ve Yaşar İrvül ile birlikte poz vererek yeni bir proje için ilk sinyali takipçilerine gönderen Kadir Doğulu’nun dizisi de ortaya çıkmıştı. Ocak ayında izleyicilerle buluşması beklenen Güneş Tutulması isimli dizinin hazırlıkları da bir süredir devam ediyordu.

Kadir Doğulu, bugün dizi setinden ilk fotoğrafını yayınladı. Beykoz Kundura’da bulunan platoda yeni dizideki ilk imajıyla hayranlarına göz kırpan Kadir Doğulu, heyecanı da bir hayli yükseltti.

Oyuncu, “Yeni işler mi geliyor acaba bakışı. Yeni sezon, yeni proje” notu ile aşağıdaki fotoğrafını yayınladı.

Yeni dizisini çok beğendiğini daha önce yaptığı açıklamalarda ifade eden oyuncu, fazla detay da paylaşmak istememişti. Doğulu, geçtiğimiz ay dizi hakkında şu sözleri söylemişti:

“Ocak ayında, Pastel film ile el sıkıştık çok da memnunum. Harika bir ekiple tanıştım ve çok güzel bir proje ortaya çıkarttılar. İsmini söylememek için zor tutuyorum, kanalını söylememek için zor tutuyorum. Senaryodan tüyo vermemek için zor tutuyorum. Deniz Koloş ile çalışacağım için çok memnunum. Pastel Film’in sahipleri Efe İrvül ve Yaşar İrvül’e böyle güzel bir ekip kurdukları için çok memnunum. Umarım Ocak ayında çok iyi bir kanalda, çok iyi bir senaryo ile izleyici ile buluşacağımız için heyecanlıyız… ”

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