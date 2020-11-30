Çağlar Ertuğrul ve Kadir Doğulu pişti oldu!

Çağlar Ertuğrul ve Kadir Doğulu farkında olmadan pişti oldu. İki isim de oduncu olarak tabir edilen kalın gömleklerden giymişti. Hem renkler hem de tasarım neredeyse birebir aynıydı. Çağlar Ertuğrul’un gömleği biraz daha parlak görünüyordu. Bunun dışında da aralarında bir fark yok.

İki ünlü ismin de bu halini gören hayranları şaşırdı. Çağlar Ertuğrul, kışa hazırlık için odun kestiği sırada bu gömleği giymişti. Oyuncu, “Kışa hazırlık sürpriz sonlu” notu ile fotoğrafını yayınlandı.





Ertuğrul’un sürpriz diye bahsettiği şey ise kedinin araya girip odun kırmasını engellemesiydi…

Kadir Doğulu ise oduncu gömleğini yeni projesinin tanıtımı için yapılan çekimde giymişti. Oyuncu, Ocak ayında yayınlanması beklenen Güneş Tutulması isimli projesine başladı.

Oduncu gömleği ile gözüken oyuncunun yeni dizisindeki imajı da ortaya çıkmış oldu.

Kadir Doğulu yeni dizisi için imaj değiştirdi, beğeni yağdı!