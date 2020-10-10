10 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:
Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'e nafaka davası! '5 bin TL bize yetmiyor'
- NESLİHAN KESKİN
Eski manken Ivana Sert, 7 yıl önce boşandığı işadamı Yurdal Sert'e nafakanın artırılması davası açtı.
İşadamı Yurdal Sert'ten boşanmanın ardından oğlu Ateş’in büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir. Nafakada artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Duruşma ileri bir tarih ertelendi.