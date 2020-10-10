Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'e nafaka davası! '5 bin TL bize yetmiyor'

İşadamı Yurdal Sert'ten boşanmanın ardından oğlu Ateş’in büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir. Nafakada artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Duruşma ileri bir tarih ertelendi.

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