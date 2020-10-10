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  • Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'i üzecek çıkış! 'Ne yapalım, ölelim mi?'
10 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'i üzecek çıkış! 'Ne yapalım, ölelim mi?'

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'i üzecek çıkış! 'Ne yapalım, ölelim mi"'
- RECEP ASLAN

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ağır bir hastalık geçirmesine rağmen kendisinin sürekli gece kulüplerinde görüntülenmesine ‘Ne yapalım, ölelim mi?' şeklinde çıkıştı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki akşam Arnavutköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le İstanbul’da bir mekanda görüntülenmişti. Sık sık babası hastayken yaptığı cesur paylaşımlarla tepki çeken Erbil kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla da olay oldu. Geçtiğimiz gün Ali Bey’le görüntülendiniz sorusuna Erbil “evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım” diyerek alaylı şekilde güldü. Erbil, babasının hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında ise, “Ne yapalım, ölelim mi?” dedi. 

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<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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