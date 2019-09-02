Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8128
  • 6,3786
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İslamabad hangi ülkenin başkentidir? 2 Eylül Hadi ipucu sorusu

İslamabad hangi ülkenin başkentidir? 2 Eylül Hadi ipucu sorusu

İslamabad hangi ülkenin başkentidir" 2 Eylül Hadi ipucu sorusu

İslamabad hangi ülkenin başkentidir? Sevilen yarışma programı Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Mobil platformda canlı olarak binlerce kişi tarafından oynanan Hadi hem eğlendiriyor hem de para kazandırıyor. Yarışmacılara 12 soru soruluyor ve 12. soruya doğru cevap verenler büyük ödülde pay sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden 2 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabına ulaşabilirsini

İslamabad hangi ülkenin başkentidir? 2 Eylül Hadi ipucu sorusu aratılan konular arasında yerini aldı. Çekişmeli anların yaşandığı yarışma programında yarışmacılara birbirinden zor ve keyifli sorular soruluyor. Sorulara doğru cevap veren yarışmacılar para ödülünün de sahibi oluyor. İpucu sorusu sayesinde 1 sorun önceden yayınlanıyor ve yarışmacılara avantaj sağlıyor. İşte 2 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL

İslamabad hangi ülkenin başkentidir?

Sorunun cevabına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kariyer rekorunu kırdı! Zirveye yerleşti...
Yağmur Tanrısevsin'den evlilik açıklaması
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Murat Dalkılıç aşka geldi
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde, Matt Rodewald isimli FOX 10 muhabiri, bölgedeki muson f

Muhabire Yıldırım Şoku

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Transferde son dakika haberleri

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu