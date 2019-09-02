İslamabad hangi ülkenin başkentidir? 2 Eylül Hadi ipucu sorusu aratılan konular arasında yerini aldı. Çekişmeli anların yaşandığı yarışma programında yarışmacılara birbirinden zor ve keyifli sorular soruluyor. Sorulara doğru cevap veren yarışmacılar para ödülünün de sahibi oluyor. İpucu sorusu sayesinde 1 sorun önceden yayınlanıyor ve yarışmacılara avantaj sağlıyor. İşte 2 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL

İslamabad hangi ülkenin başkentidir?

Sorunun cevabına haberin devamından ulaşabilirsiniz.