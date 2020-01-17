Işın Karaca'ya ağır eleştiri: Evlenirken iş adamı, boşanınca çulsuz adam!

Bu sözlerin ardından Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, Işın Karaca'yı eleştirdi. 'Evlenirken iş adamı, boşanınca çulsuz adam diye tanıtıyorlar' diyen Kocaoğlu, şunları dile getirdi:

"Valla ben bu sanat dünyasındaki kadınlara bazen inanamıyorum. En son Işın Karaca’nın boşandığı Tuğrul Odabaş ile ilgili açıklamaları enteresan. Bu adamları bize evlenirken işadamı, başımın tacı, çocuğumun gerçek babası vs. diye anlatan sen değil miydin Işın Allah aşkına. Sonra biz magazinciler yazıp söyleyince kötü oluyoruz. Magazine o kadar çok malzeme veriyorsunuz ki. Sizin gibi akıllı, kendi ayakları üzerinde duran bu başaralı kadınlar, nasıl her evliliklerinde kandırılıyor, dolandırılıyor şaşkınlıkla izliyoruz. Evlenirken işadamı olan bu adamlar (siz öyle diyorsunuz), boşanırsan çulsuz, SGK’sını bile sizin ödediğiniz adamlar nasıl oluyor?"

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