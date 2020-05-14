İrem Kanan kimdir? Acun Medya İrem Kanan nereli kaç yaşında?

Survivor voleybol ve basketbol maçlarında oynayan İrem Kanan’ın hayatı ve biyografisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyelerinden birisi olan Kanan, Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. Peki, İrem Kanan kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...



SURVIVOR İREM KANAN KİMDİR?

Survivor’da voleybol maçı ile izleyici karşısına çıkan daha sonra ise basketbol maçında Acun Medya takımında mücadele eden İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır.

Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.