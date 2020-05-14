Survivor basketbol maçını kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı?

Survivor bu yıl yine birbirinden özel oyunlarla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Survivor’ın 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi ile yarışmacılardan Barış, Berkan, Ardahan ve Yasin karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin sergilendiği oyunda diğer yarışmacılar da seyirci olarak maça dahil oldu. Peki, Survivor basketbol maçını kim kazandı? İşte yaşananlar...



SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği yarışma yine çok özel bir oyunla izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 14 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Medya takımı ile Survivor yarışmacıları arasından basketbol oyunu oynanıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen müsabakada zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Yarışmacılardan Barış, Berkan, Yasin ve Ardahan, Acun Medya ekibine karşı mücadele veriyor. Basketbol oyununun galibi henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor...

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