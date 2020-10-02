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  • İmparator İbrahim Tatlıses 'özledim' dedi, kendini tutamadı! Yayın öncesi gözyaşları...
02 Ekim 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

İmparator İbrahim Tatlıses 'özledim' dedi, kendini tutamadı! Yayın öncesi gözyaşları...

İmparator İbrahim Tatlıses 'özledim' dedi, kendini tutamadı! Yayın öncesi gözyaşları...
- RECEP ASLAN

‘İbo Şov' programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı İbrahim Tatlıses, “Ekranları özlediniz mi” sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı.

9 yıl aradan sonra sonra ‘İbo Show’ programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses, önceki gün Armutlu’da görüntülendi. Tatlıses, bir süredir beraberlik yaşadığı konuşulan kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ve dostlarıyla birlikte yemek yedi. 

Çıkışta konuşan Tatlıses, ‘İbo Show’ programının provalarına gideceğini söyledi. Kendisine uzatılan mikrofonlara samimi açıklamalarda bulunan sanatçı “Her şey çok güzel oluyor. Çekimlerde ağladım. Allah yardım edecek inşallah” dedi.

O KONUYA GİRMEYELİM

‘Ekranları özlediniz mi?’ sorusu karşısında “Özledim, özlemez olur muyum?” diyen İmparator, gözyaşlarına hakim olamadı. Eliyle yüzünü kapatan Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in, ‘Evlatlar arasında ayrım yapılıyor’ şeklindeki çıkışına “Konuşmayalım o konulara girmeyelim” karşılığını verdi.

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