Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'den erkeklere gözdağı! 'Kimse kendini kurnaz sanmasın'

‘Yasak Elma’ dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade, Bebek’te görüntülendi. Babasıyla kahvaltı yapan oyuncu, çıkışta gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Cavadzade, erkeklerin sosyal medyadan kendisine müstehcen fotoğraf gönderdiğini ifade ederek "Hiçbirini silmiyorum, onlarla sergi açacağım. Kimliklerini de açıkça göstereceğim" şeklinde konuşmuştu. Aynı konuya değinen oyuncu, hala benzer fotoğrafların geldiğini ve bunları sakladığını söyledi. Kendisini bu tarz fotoğraflarla rahatsız edenler hakkında ise, “Kimse kendini çok zeki ya da kurnaz sanmasın” dedi. Oyuncu, karşı cinste aradığı özelliklerin merak edilmesi üzerine “Sevme cesareti göstermesidir” derken “Bulabildiniz mi böyle birini?” sorusuna ise “Bunu şu anda babamla birlikte yaptığım kahvaltı sonrası böyle bir açıklama yapmamı mı bekliyorsunuz. Eğer böyle birini bulursam haberiniz olur diye düşünüyorum. Sizden bir şey saklamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Babasıyla kahvaltı yapan Nesrin Cavadzede, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmparator İbrahim Tatlıses 'özledim' dedi, kendini tutamadı! Yayın öncesi gözyaşları...