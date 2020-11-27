İlk tesettürlü model Halima Aden podyumu bıraktı

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlenen 21 yaşındaki Halima Aden, tesettürünü moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu açıklayarak “Kovid-19’a teşekkür ederim. Moda sektöründen uzak kalınca yanlışımı fark ettim” dedi.

Aden’in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna’nın Fenty Beauty markası içindi.

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