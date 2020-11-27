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27 Kasım 2020 Cuma 00:32 | Son Güncelleme:

İlk tesettürlü model Halima Aden podyumu bıraktı

İlk tesettürlü model Halima Aden podyumu bıraktı

Somali asıllı Amerikalı Müslüman model Halima Aden, moda alanında çalışmak onu dini inançlarından taviz vermeye zorladığı için podyum gösterilerini bıraktığını söyledi.

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlenen 21 yaşındaki Halima Aden, tesettürünü moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu açıklayarak “Kovid-19’a teşekkür ederim. Moda sektöründen uzak kalınca yanlışımı fark ettim” dedi. 

Aden’in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna’nın Fenty Beauty markası içindi. 

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