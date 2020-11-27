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  • David ve Victoria Beckham çifti gölün ardından evlerine ada yaptırıyor
27 Kasım 2020 Cuma 00:35 | Son Güncelleme:

David ve Victoria Beckham çifti gölün ardından evlerine ada yaptırıyor

David ve Victoria Beckham çifti gölün ardından evlerine ada yaptırıyor

Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan David ve Victoria Beckham çifti İngiltere Cotswolds'ta bulunan 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine bir göl yaptırıyor.

David ve Victoria Beckham çifti, eski bir ahır olan ve renove edilerek lüks bir eve dönüştürülen mülkün geniş bahçesine bir gölet yaptırma kararı almış ancak komşularının karşı çıkması üzerine mahkemelik olan çift davayı kazanmıştı.

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