David ve Victoria Beckham çifti gölün ardından evlerine ada yaptırıyor

David ve Victoria Beckham çifti, eski bir ahır olan ve renove edilerek lüks bir eve dönüştürülen mülkün geniş bahçesine bir gölet yaptırma kararı almış ancak komşularının karşı çıkması üzerine mahkemelik olan çift davayı kazanmıştı.

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