İbo Show'un konukları 3. bölüm tanıtım fragmanında yer aldı. Bir zamanların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan İbo cumartesi akşamları Star Tv'de ekrana geliyor. Bu akşam birçok ünlü ismi ağırlayacak olan İbo Show konukları kimler? İbo Show 2020 saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW'UN BU AKŞAMKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu akşamki konukları arasında Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun yer alıyor. Fragmanda, Kibariye'nin söylediği şarkı sırasında duygulanan Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti.





İBO SHOW 2020 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İbo Shıw 28 Kasım Cumartesi akşam saat 20:00'de Star Tv ekranında olacak.