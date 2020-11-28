Kibariye kimdir? İbo Show'a katılan Kibariye kaç yaşında, eşi kim?

Türk Arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye güçlü sesiyle genç yaşında tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu akşam Star Tv'nin yeni programlarından biri olan İbo Show'a katılan Kibariye, birbirinden değerli eserleri seslendirerek seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Sayısız albümü bulunan ve sahne adıyla Kibariye kimdir? İşte hayat hikayesi be detaylar..

KİBARİYE KİMDİR?

Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye (d. 10 Ağustos 1960, Manisa), Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı. Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş ve bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi.

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1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox tv'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

KIBARIYE’NIN EŞI ALI KÜÇÜKBALÇIK KIMDIR?

Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında doğdu. 1999 yılında kendisinden 20 yaş büyük olan Kibariye ile evlendi. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var İş adamı olan Ali Kuçukbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.