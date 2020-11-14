İbo Show ne zaman 2020 başlıyor, saat kaçta? İşte İbo Show konukları...

İbo Show ne zaman ve saat kaçta başladığı yakından takip ediliyor. 1990'lı yılların en çok izlenen programları arasında yer alan İbo Show bu akşam birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İbrahim Tatlıses, İbo Show'da geçmişe götürecek ve hiç konuşulmamış konuları ele alacak. İbo Show ne zaman başlıyor, saat kaçta?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

İbo Show bu akşam saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak. İbo Show yeni formatı ile ekrana gelecek. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölüm konukları belli oldu. Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bulunuyor.

Aydemir Akbaş kimdir? İbo Show'a katılan Aydemir Akbaş kaç yaşında, nereli?