Aydemir Akbaş kimdir? İbo Show'a katılan Aydemir Akbaş kaç yaşında, nereli?

Aydemir Akbaş, 9 yıl aradan sonra Star Tv'de yayınlanacak olan İbo Show'a konuk olan Aydemir Akbaş birçok film ve tiyatro oyununda yer almıştır. İbrahim Tatlıses ile filmleri bulunan Aydemir Akbaş'ın son filmi ise Kutsal Damacana 2'de rol almıştır. Aydemir Akbaş kimdir?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin oyunlarında rol aldı.

1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.

1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeniAtıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.

2004-2006 yılları arasında Flash Tv ve expochannel'de yayınlanan canlı program "Geri Dörtlü" de Levent İnanır, Aykut Oray, Erdinç Akbaş ile futbol sohbetleri yaptılar.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer,Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Direkler Arası - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Zilli Zarife - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Ferhat ile Şirin - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1968 - 7 Kocalı Hürmüz - Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu

1969 - Nikah Kağıdı - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1969 - Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Hakkımı Ver Hakkı - Aziz Nesin

Keşanlı Ali Destanı

Düş Yakamdan Osman

Filmleri ve Dizileri

- Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

- Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

- Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

- Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

- Dilekçe (Sinema Filmi)1988

- Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

- Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987

Senaryo

- Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

- Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

- Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

- Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

- Dilekçe (Sinema Filmi)1988

- Bir Kulum İşte (Sinema Filmi)1988

- Yuvasızlar (Sinema Filmi)1987

- Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

- Gülüm Benim (Sinema Filmi)1987

- Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987

- Dertli Dertli (Sinema Filmi)1987

- Ödlek (Sinema Filmi)1986

- Gülümse Biraz (Sinema Filmi)1986

- Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)1985

- Yalnızım (Sinema Filmi)1985

- Sevmek (Sinema Filmi)1985

- Gazino Bülbülü (Sinema Filmi)1985

- Üşütük (Sinema Filmi)1984

- Lodos Zühtü (Sinema Filmi)1984

- Atla Gel Şaban (Sinema Filmi)1984

- Günah (Sinema Filmi)1983

- Tatlı İstanbul Geceleri (Sinema Filmi)1979

- Bacanak (Sinema Filmi)1979

- İster Gül İster Ağla (Sinema Filmi)1978

- Zeynel İle Veysel (Sinema Filmi)1978

- Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... (Sinema Filmi)1978

- Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Sinema Filmi)1978

- Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi)1978

- Astronot Fehmi (Sinema Filmi)1978

- Çukulata Sevgilim (Sinema Filmi)1975

- Elma Şekeri (Sinema Filmi)1975