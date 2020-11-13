13 Kasım 2020 Cuma 22:16 | Son Güncelleme:
İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'ten şoke eden açıklama: Telif haklarıma el koydular
‘İbo Show' programıyla ekranlara dönen 'İmparator' lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses, basın toplantısı düzenledi.
10 yıl aradan sonra ‘İbo Show’ programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, Balmumcu’daki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Ebru Gündeş’in teşvikiyle yeniden şarkı söylemeye başladığını söyleyen Tatlıses, “75 yaşına kadar söyleyebilirim” dedi. Mallarına ve hesaplarına haciz gelmesiyle ilgili olarak Tatlıses, “Telif haklarıma el koymuşlar. Haksız yere, ayıp denen bir şey var. Hacizi koyan kişi ölüp gitti, şimdi ne olacak?” dedi.