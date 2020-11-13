İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'ten şoke eden açıklama: Telif haklarıma el koydular

10 yıl aradan sonra ‘İbo Show’ programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, Balmumcu’daki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Ebru Gündeş’in teşvikiyle yeniden şarkı söylemeye başladığını söyleyen Tatlıses, “75 yaşına kadar söyleyebilirim” dedi. Mallarına ve hesaplarına haciz gelmesiyle ilgili olarak Tatlıses, “Telif haklarıma el koymuşlar. Haksız yere, ayıp denen bir şey var. Hacizi koyan kişi ölüp gitti, şimdi ne olacak?” dedi.

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