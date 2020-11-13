Duygu Sarışın saçıyla destek verdi! Yeni imajı ve örnek davranışı çok beğenildi

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın örnek bir davranışa imza attı. Kanser tedavisi nedeniyle saçı dökülen hastalar için saçlarını hediye eden güzel oyuncu, bu hareketi ile takipçileri ve sevenleri tarafından büyük takdir topladı.

ÇOK MUTLUYUM

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına destek verdiğini duyuran oyuncu, şu açıklamada bulundu:

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası ile şimdi benim saçlarım iki bininci bir peruğun bir parçası olacak. Hiç tanımadığım birine saçlarımla destek olabildiğim için çok mutluyum. Sen sağlığına kavuşuncaya kadar benim saçlarım senin olsun. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle.

'ÇAĞATAY DEĞERİNİ BİL ÇAĞATAY'



Duygu Sarışın 'İçerde' dizisinin setinde tanışıp birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir ayrılıp bir barışan ünlü çift, pandemi dönemini ve yaz tatili birlikte geçirmişti.

Güzel oyuncunun destek davranışına gelen bazı yorumlar ise şu şekilde oldu:

• Çağatay değerini bil Çağatay

• Çok güzel hareket

• Harika olmuş, ayrıca çok değerli bir amaç

• Çok güzel olmuş, kısa saç yakışmış