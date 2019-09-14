Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...

Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Dizinin yanı sıra ilginç pozlarıyla da Instagram'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şahin, son yaptığı paylaşımla olay oldu. İmaj değişikliğine gittiği görülen oyuncunun kısa ve kahküllü saçları dikkatleri çekti.

Takipçilerinin beğenisini kazanan Ebru Şahin'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum da geldi.