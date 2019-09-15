Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Hercai 13. Bölüm fragmanı izleyici karşısında

Hercai izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman? ATV’nin sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri başlıyor. Yeni sezon fragmanında fragmanda Reyyan’ın kucağındaki bebek merak artırmıştı. Reyyan’ın birbirlerine gülümsediği anda ortamda soğuk rüzgarlar esiyor ve Azize’nin bebeği kucağına aldığı görülüyordu. Yeni sezon ilk bölümü fragmanında Reyyan Miran’a, “Evliliğimiz için intikamından vazgeçecek misin?” diyor.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Hercai dizisinin yeni bölümü 20 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

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HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda çalan şarkıda, “”Yan yana aşarız hepsini, Dertlerin ismini, cismini. Fırlat at içinden uzağa, En mutlu masal yanında.” sözleri geçiyor.

Mutlu başlayan fragmanda bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

HERCAİ SEZON BÖLÜMÜNDE BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek.