Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin doğal pozları ile büyüledi!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin doğal pozları ile kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Atv'nin fenomen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile büyük beğeni kazanan Ebru Şahin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in doğal pozları sosyal medyayı salladı. Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gündemden düşmeyen Ebru Şahin sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni alıyor.
İşte Ebru Şahin doğal pozları...
EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.
Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.