Hercai 3. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. İlk sezonunda fırtınalar estiren Hercai, ikinci sezonda da hatırı sayılır reytingler almaktaydı ama yeni sezonda ise aynı yüksek reytingleri yakalayamadı. Hercai dizisinde beklenmedik bir değişiklik daha yaşandı. Kısır döngüye giren diziyle ilgili sosyal medyada eleştiriler yapıldı.

Hercai dizisinde ilk sezondaki başarılı çıkışı yeni sezonda yakalayamayan diziye kanal yine de şans veriyor. Kanalın da desteğiyle yoluna devam eden Hercai dizisinde yaşanan bir değişim ise şaşırttı.

İlk sezon Cem Karcı’nın yönetmenliğiyle başlayan dizi, ikinci sezonda Barış Yöş’ün yönetmenliğiyle devam etmişti. Ancak Yöş’ün de projeden ayrıldığı bilgisi şaşırttı.

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimlerine devam edilen diziden ayrılan yönetmen Barış Yöş’ün yerine Ali İlhan dizinin yönetmen koltuğuna geçecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre 44. bölümden itibaren diziyi yeni yönetmen çekmeye başladı.