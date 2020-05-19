Hepsi barıştı... Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e 'övgü' dolu paylaşım!

Hepsi grubu şu sıralar yeniden gündemde... Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Ancak 11 yıl sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasında buzlar eridi. İki eski arkadaş birbirlerini Instagram'da takibe almıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer'de barıştı.

Hatta Cemre Kemer eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'den övgü ile bahsetti:

İnanılmaz bir gırtlağı var. Harika bir ses. Piyasadaki seslerin yüzde 90'ından iyidir. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin'i dinleyin...

Hepsi fanları, barışma haberine çok sevindi. Grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da sosyal medyayı salladı. Tüm bu gelişmeler üzerine Hepsi, Twitter'da TT oldu.