Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi duydu, Umut Evirgen ile ilişkiyi bitirdi

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı. Bir yıl önce işletmeci Evirgen’in mekânında sahne alan Defne Samyeli’yi kıskanan ve Evirgen ile bu konuda tartışma yaşayan Büyüküstün, yine aynı kişi yüzünden kıskançlık krizine girdi.

Karantinayı çocuklarıyla birlikte Bağdat Caddesi’ndeki dairesinde geçiren Büyüküstün, Evirgen’in Defne Samyeli ve kızları Deren ile Derin Talu’yu evine bir akşam konuk ettiğini öğrendi. Büyüküstün, iddialara göre çılgına döndü. Kızların evden fotoğraf paylaşması ise bardağı taşıran son damla oldu. Sinirlerine hakim olamayan güzel oyuncunun, Evirgen ile kavga ederek ilişkisini bitirdiği iddia edildi.