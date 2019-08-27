Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder? Sevilen yarışma programı Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan oyunda yarışmacılara 12 soru soruluyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda final sorusu dahil tüm sorulara doğru cevap verenler para ödülünü kazanıyor. 27 Ağustos Hadi ipucu sorusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

27 Ağustos Hadi ipucu sorusu:

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder?

Sorunun cevabında haberin devamından ulaşabilirsiniz.