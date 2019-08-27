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  3. Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder?

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder?

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder"

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder? 27 Ağustos Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her gün binlerce kişi tarafından canlı olarak oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılıyor. İpucu sorusu sayesinde bir sorunun cevabına yarışma başlamadan önce erişen bireyler, rakipleri karşısında avantajlı duruma geçiyorlar. İşte 27 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder? Sevilen yarışma programı Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan oyunda yarışmacılara 12 soru soruluyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda final sorusu dahil tüm sorulara doğru cevap verenler para ödülünü kazanıyor. 27 Ağustos Hadi ipucu sorusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

27 Ağustos Hadi ipucu sorusu:

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, Ben de gülemedim sözleri nasıl devam eder?

Sorunun cevabında haberin devamından ulaşabilirsiniz.

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