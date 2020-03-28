Hazal Kaya: Hakkınızı helal edin
Şubat 2019'da meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, geçen yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya, koronavirüs nedeniyle eve kapandı.
Hazal Kaya, vaktinin tamamını evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiriyor. Oyuncu, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kaya, altına şu notu düştü:
"Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım. Ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla ineceğim. İyi mi?"