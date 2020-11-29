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  • Hazal Filiz Küçükköse 'sultan' oluyor... Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracak
29 Kasım 2020 Pazar 15:13 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse 'sultan' oluyor... Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracak

Hazal Filiz Küçükköse 'sultan' oluyor... Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracak

Hazal Filiz Küçükköse'den yeni proje haberi geldi. Güzel oyuncu, Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için hazırlanan "Yavuz" dizisinde Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracak.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Zorlu'da mağazaları gezdi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yakın zamanda yeni dizisinin çekimlerine başlayacaklarını söyledi. 

Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatan ‘Yavuz’ isimli yapımda yer alan oyuncu, rolü hakkında “Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’ı canlandıracağım" dedi. 

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