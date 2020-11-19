Hazal Filiz Küçükköse Hafsa Hatun'u canlandıracağı yeni dizisi için konuştu: Çekimleri yıl sonu başlıyor

Cengiz Coşkun ile birlikte Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatılacağı yeni dizide kamera karşısına geçecek olan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, çekimlerin henüz başlamadığını söyledi. Yapımda Hafsa Hatun’u oynayacak olan Küçükköse, “Set yıl sonu ya da yeni yılın başı gibi başlayacak” dedi. Dizi, Muhteşem Yüzyıl’ın restore edilen platolarında çekilecek.

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