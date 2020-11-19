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  • Hazal Filiz Küçükköse Hafsa Hatun'u canlandıracağı yeni dizisi için konuştu: Çekimleri yıl sonu başlıyor
19 Kasım 2020 Perşembe 22:26 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse Hafsa Hatun'u canlandıracağı yeni dizisi için konuştu: Çekimleri yıl sonu başlıyor

Hazal Filiz Küçükköse Hafsa Hatun'u canlandıracağı yeni dizisi için konuştu: Çekimleri yıl sonu başlıyor

Hazal Filiz Küçükköse, Hafsa Hatun karakterine hayat vereceği Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatıldığı dizide yer almaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, Zorlu'da alışveriş yaptı ve yeni dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cengiz Coşkun ile birlikte Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatılacağı yeni dizide kamera karşısına geçecek olan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, çekimlerin henüz başlamadığını söyledi. Yapımda Hafsa Hatun’u oynayacak olan Küçükköse, “Set yıl sonu ya da yeni yılın başı gibi başlayacak” dedi. Dizi, Muhteşem Yüzyıl’ın restore edilen platolarında çekilecek. 

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