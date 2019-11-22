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  3. Hande Erçel'in Azize dizisindeki performansı beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'

Hande Erçel'in Azize dizisindeki performansı beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'

Hande Erçel'in Azize dizisindeki performansı beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'

Oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce Azize dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, Erçel'in yeni dizisinde bir şeylerin eksik olduğunu dile getirdi ve çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Beklenen dizi ‘Azize’ nihayet Salı günü ekranlara geldi. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizide harika bir oyuncu kadrosu var. Konu bilindik intikamı işliyor ve büyük ihtimalle bu duygu aşka dönüşecek ileriki bölümlerde ama Azize’de bir şey eksik. Hande Erçel çok soğuk, donuk, sıfır mimikle oynuyor neredeyse. Gülüp, oynayacak bir rolde değil ama bir şey eksik. Hande için bu kadar büyük bir kadroda oynamak büyük şans. Güzelliğine diyecek lafımız yok ama oyunculuk olarak daha uzun yolu var. İnşallah dizi reytinglere mağlup olmaz.

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