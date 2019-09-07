Haluk Bilginer'in sunumuyla yayınlanmaya başlayan ilk reality show programının adı nedir? Sevilen yarışma programı Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Mobil platformda canlı olarak binlerce kişi tarafından oynanan Hadi hem eğlendiriyor hem de para kazandırıyor. Yarışmacılara 12 soru soruluyor ve 12. soruya doğru cevap verenler büyük ödülde pay sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden 2 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabına ulaşabilirsiniz

7 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

Haluk Bilginer'in sunumuyla yayınlanmaya başlayan ilk reality show programının adı nedir?

Sorunun cevabına haberin devamından ulaşabilirsiniz.