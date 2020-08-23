Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir? Bizim İçin Şampiyon filmi Halis Karataş kaç yaşında?

Halis Karataş ve eşi Begüm Atman yaşamı Bizim İçin Şampiyon filmi ile gündeme geldi. Bizim İçin Şampiyon filminde efsanevi yarış atı Bold Pilot sayesinde tanışan ve bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasında yaşanan büyük bir aşkı konu alıyor. Halis Karataş, jokey için ilk adımlarını 14 yaşındayken atmıştır.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de doğdu. Maddî durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas'ın bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olmasıydı. Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Halis Karataş, girdiği yarışın bitiş anlarındaki sakin davranışlarıyla ilgi çekti. Kariyeri boyunca 5 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanında 2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı. 20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekoru almıştır. Ayrıca Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır.

Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kim, nerede çekildi?

21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı. 20.07.2012 de çıktığı 7 yarışın yedisini de kazanarak, Türkiye spor tarihine geçmiştir.

2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında:"Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.

20.07.2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak kırılması zor bir rekorun sahibi olmuştur.

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Hayatı sinema projesine konu olan Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. Yarış atı antrenörlüğü yapan Özdemir Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu... Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz’ lakaplı Halis Karataş’ın mutluluk tablosu, 2009’da eşi Begüm Hanım’ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti.

Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Halis Karataş, bir röportajında Begüm Atman ile arkadaşlıktan aşka dönüşen birlikteliğini şu sözlerle anlatmıştı: “Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok..”

Bold Pilot'un hikayesi nedir? Bold Pilot ne zaman öldü?