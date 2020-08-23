Bu akşam Fox Tv'de yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Jokey Halis Karataş ile adını Türk atçılık tarihine yazdıran Bold Pilot'un hikayesi tüm izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bizim İçin Şampiyon filminde konu edilen Veliefendi'nin gelmiş geçmiş en iyi yarış atlarından biri olan Bold Pilot 96 yılında Gazi Koşusu'nda 2.26.22 lik bir rekora imza attı. Peki, Bold Pilot'un hikayesi nedir? Bold Pilot ne zaman öldü?

BOLD PİLOT'UN HİKAYESİ NEDİR?



Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot'un Gazi Koşusu’nda kırdığı rekor hala kırılamadı. Birçok başarıya imza atan Bold Pilot, jokey Halis Karataş ile adını Türk atçılık tarihine yazdırmıştı.

Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kim, nerede çekildi?

Bold Pilot, Özdemir Atman'ın yetiştiricisi olduğu Atman Ekürisi'ne ait İngiliz kanı taşıyan Türk yarış atıdır. İlk yarışına Veliefendi'de, 28 Mayıs 1995 tarihinde 900 m. çim pistte çıkan Bold Pilot Şartlı-1 olarak Asuvan koşusu olarak düzenlenen bu yarışı Halis Karataş idaresinde birinci olarak tamamladı.

Joker Halis Karataş ile büyük şampiyonluklara imza atan İngiliz atı Bold Pilot, yarış yaşamına 28 Mayıs 1995 tarihinde Veliefendi'de başladı. Bold Pilot son olarak 1998 yılında 3 kez start alıp, bunlardan Fevzi Çakmak Koşusu'nu kazandı.

BOLD PİLOT NE ZAMAN ÖLDÜ?



Safkan 16 Ağustos Pazar günü katıldığı Başbakanlık Koşusu ile pistlere unutulmaz bir şampiyon olarak veda etti. Bold Pilot'ın 2003 yılında başlayan aygırlık kariyerinde ise bugüne kadar toplam 32 koşan yavrusundan 11'i yarış kazanma başarısını gösterdi.

Yarış kariyeri boyunca katıldığı toplan 30 yarışın sadece 1 tanesinde ilk dört atın dışında kalmıştır. Bold Pilot 30 Nisan 2015 tarihinde yaşlılıktan kaynaklı olarak hayata veda etti.

Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir? Bizim İçin Şampiyon filmi Halis Karataş kaç yaşında?