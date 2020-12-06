Hakan Altun'un evlilik teklifine Gonca Vuslateri ne yanıt verdi?

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Hakan Altun ile Gonca Vuslateri cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun’un Gonca Vuslateri’ne ‘evlilik teklifi’ ettiği iddia edildi.

GONCA VUSLATERİ EVLİLİK TEKLİFİNE NE YANIT VERDİ?

İddialara göre, güzel oyuncunun ise bu teklife şimdilik temkinli yaklaştığı ve henüz evet demediği ama hayır da demediği öğrenildi!