06 Aralık 2020 Pazar 15:24 | Son Güncelleme:
Hakan Altun'un evlilik teklifine Gonca Vuslateri ne yanıt verdi?
Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkınde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Altun'un güzel oyuncu Vuslateri'ye "evlilik teklifi! ettiği iddia edildi. Peki, Gonca Vuslateri'nin Hakan Altun'a cevabı ne oldu?
Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Hakan Altun ile Gonca Vuslateri cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun’un Gonca Vuslateri’ne ‘evlilik teklifi’ ettiği iddia edildi.
GONCA VUSLATERİ EVLİLİK TEKLİFİNE NE YANIT VERDİ?
İddialara göre, güzel oyuncunun ise bu teklife şimdilik temkinli yaklaştığı ve henüz evet demediği ama hayır da demediği öğrenildi!